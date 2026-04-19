ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.. ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ

lemon peels discover: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆದಾದ ನಂತರ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತ್ವಚ್ಚ ಫಳಫಲನೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:05 PM IST
  ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
  ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ತ್ವಚೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ

lemon peels discover: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಣ್ಣನೆಯ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ರಸ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯು ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಹ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ-ಲವಂಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ..

ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್: ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು. ಮೊದಲು, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಮಸಾಜ್: ಹಸಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತಾಜಾ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನರ್: ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನಂತಹ ತಣ್ಣನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. (ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. TV9 ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ!.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ?
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

