lightning strikes: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮೋಡಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯೂ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಿಂಚು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ..? ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು..?
ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸರೋವರಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮೋಡಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮೋಡಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಂತಹ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಂಚು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಟವರ್ಗಳ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಬಳಿ ಇರಬೇಡಿ.
ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹೊರಬರದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮಿಂಚಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.