ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿವರ್‌ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!

liver Protection: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯವು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟಾಗುಬಹುದು.. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ.. ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ.. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:
ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ... ಬೆಳಿಗ್ಗೆ... ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ತುಂಬಿದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ.. ನೀವು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಸೆಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಯಕೃತ್ತು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಟ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ:
ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಜೆ:
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ... ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು
ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿ ಪಾನೀಯದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ : ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಇವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.