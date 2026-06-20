Best 7 Yoga Poses for Weight Loss: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯ ಸಿಗದವರು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು 12 ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಕರಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೌಕಾಸನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಈ ಆಸನವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಥವಾ ಕೋಬ್ರಾ ಭಂಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸುವ ಈ ಭಂಗಿ ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಕಟಾಸನ ಅಥವಾ ಕುರ್ಚಿ ಭಂಗಿ ಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸುಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೀರಭದ್ರಾಸನ ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಈ ಭಂಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ದಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇತು ಬಂಧನಾಸನ ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಟೋನ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಗವು ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು. ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಈ ಸರಳ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.