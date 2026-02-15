ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ್ರೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳುವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೋಷ ಇರುವವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಪಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ! ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..
ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಭರತನು ತನ್ನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಾದುಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಮರದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆ, ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)