English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ್ರೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ್ರೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

Losing shoes at temple: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವ ನಿಮಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು.. ಹಾಗಾದರೇ ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 15, 2026, 05:27 PM IST
  • ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ
  • ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ

Trending Photos

300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
camera icon6
Mahashivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
camera icon6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon11
maha shivratri 2026
300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 12 ಶುಭ ಯೋಗ: 4 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ..
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Rachita ram instagram post
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದೇ “I love you” ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್!‌ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ್ರೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳುವಾಗುವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೋಷ ಇರುವವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಪಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಎಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗುವುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ! ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..   

ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಭರತನು ತನ್ನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಈ ಘಟನೆಯು ಪಾದುಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ! ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..   

ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಮರದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧತೆ, ಸರಳ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Losing shoes at templeauspicious or inauspiciousTemple beliefs and customsSignificance of shoes in templesHindu temple rituals

Trending News