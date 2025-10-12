English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

lotus cultivation: ಈ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 01:17 PM IST
  • ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
  • ಕಮಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ

Trending Photos

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
camera icon7
Bra Fence
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

lotus cultivation: ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರೀಯವಾದ ಹೂವು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವರೆಯು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಷ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೂವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಮಲದ ಹೂವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಮಲದ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕಮಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಕಮಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೂವುಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅರಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಮಲವು ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ - ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇವಿನ ಮರವಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ..! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತೀ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣಾವಾಗುತ್ತಾ ಈ ವೃಕ್ಷ?

ಮೊದಲು, ನೀವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ “ಕಮಲ್ ಗಟ್ಟೆ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು 10-15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀಜಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮುಂದೆ, ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ, ಆಳವಾದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಡಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಬೀಜವನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

ಮಡಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ನೀರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಕಮಲವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯವು ಒಣಗಿ ಹೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
 

lotus plantlotus flowerLotus Cultivationgrowing lotus at homelotus spiritual significance

Trending News