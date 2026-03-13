ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದಂತೆ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Relationship: ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 7 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ 7 ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು  ಯಾವುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 13, 2026, 03:06 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ
  • ಈ ಸಂಬಂಧದ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ

Relationship: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರನಡೆದರೆ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದೇ ಸತ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. 

ಪರಿಚಿತರ ಸ್ಪರ್ಶದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸಂಗಾತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೂಡ ಅಪರಿಚಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೇಹವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಇದು ಅವರು ದಣಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಅನುಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಗಮನಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಜ್ಞಾತ ಆತಂಕ ಅನಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಒಂಟಿತನ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವನವಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಈ ಮಾನಸಿಕ ದೂರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ದಂಪತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸತ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಭಾವನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವು ವಿಘಟನೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ  ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಯಿಸಿದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಇಡಬಹುದು ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಾವಾದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

