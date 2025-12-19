English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರಬೇಂಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ! ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೊಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್

ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರಬೇಂಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ! ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೊಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್

Love relationship tips:  ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ..ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ..ಇನ್ನೋ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫೈಲ್‌ ಆಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಲವ್‌ಡ್‌ ಒನ್‌ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ..   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:23 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ "ಲವ್‌"ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ..!
  • ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ಗೆ "I love you" ಅನ್ನಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ಹೋಗಿ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
mercury transit effect on zodiac signs
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಮಹಾ ಪವಾಡ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
camera icon5
side effects of eating brinjal
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon5
Gold Loan
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರಬೇಂಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ! ನೀವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೊಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್

Love relationship tips :  ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ..ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ..ಇನ್ನೋ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಫೈಲ್‌ ಆಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಲವ್‌ಡ್‌ ಒನ್‌ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಲವ್‌ ಆದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಸರ್ಪೈಸ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪ್‌ ಅಂತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪಲ್ವ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಟೈಮ್‌ ಕೊಡೊದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ..ಇದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬ್ಲೇಮ್‌ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ತೀರಾ ಅಂತಾ ದೂರಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ..ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ Xiaomi 17 Ultra ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ...ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ..ಅದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ..ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. 

ಈ ಐದು ನಿಯಮವನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ...
*ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯ
*ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ
*ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ
*ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡಿ
*ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡಿ

ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈಗೋವನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ...ಸುಮ್ಮನೆ I love you ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೊದೇ ಸುಮ್ಮನೆ I love you ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ  ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ  ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೇಮ್‌ ಟು ಸೇಮ್‌ ದರ್ಶನ್‌ರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ವಿನೀಶ್‌..! ಸಖತ್‌ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!
 

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Love Relationship Tips

Trending News