/ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ಐರನ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ!

Iron Deficiency Symptoms: ಕಬ್ಬಿಣವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ (Iron) ವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಗದಿರುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಣಿದ ಭಾವನೆ, ಆಲಸ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅಥವಾ ಲಘು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನಂತಹ ಆಹಾರೇತರ ತಿನಿಸುಗಳನುನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಮೀನುಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೀನ್ಸ್, ಮಸೂರ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಬಲವರ್ಧಿತವಾದ ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಒಣಗಿದ ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಪ್ಲಮ್ಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಹಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೇ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.