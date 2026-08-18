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ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ಐರನ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ!

ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ..

Written ByBhimappa
Published: Aug 18, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:35 PM IST
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ಐರನ್‌ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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