  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ

LPG gas cylinder color : ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಬರುವ ಆ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:26 PM IST
  • ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಬರುವ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ
  • ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯ

LPG gas cylinder color : ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಡುವ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ.. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತರಂಗಾಂತರ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಘಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಉಪಾಯ! ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ..

ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಬರುವ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಥೈಲ್ ಮೆರ್ಕಾಪ್ಟಾನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ 2016ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

