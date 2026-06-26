Lucky numbers as per DOB : ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ (Radical Number) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ದೈವಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ 10 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ಕೊನೆಯ 4 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 3 : ಇವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1, 2, 3, 5, 9 ಬರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕುಬೇರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ 1, 3, 5 ಶುಭವಾಗಿದ್ದು, ಶನಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 5, 6 : ಇವರಿಗೆ 1, 5, 6 ಅತ್ಯಂತ ದೈವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಅಥವಾ 6 ಆಗಿದ್ದರೆ 'ಕುಬೇರ ಯೋಗ' ಸಿದ್ಧಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ 5 ಮತ್ತು 6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವರು 2, 7 ಮತ್ತು 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಾಹನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7, 8, 9 : ಇವರಿಗೆ 1, 3, 5, 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 8 ಮತ್ತು 9ರ ಜಾತಕದವರು 1 ಅಥವಾ 5ರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅಸುರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರು 8 ಮತ್ತು 4ರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ (0) ಇರಬಾರದು, ಇದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ 1, 5 ಅಥವಾ 6ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 444 ಅಥವಾ 888 ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ, 555 ಮತ್ತು 999 ದೈವಿಕ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಗಾಡಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೈವಿಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.