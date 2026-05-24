Chicken Recipe: ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನ್ವೆಜ್ ಮಾಡುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಘಮಘಮ ಪರಿಮಳ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.
ಭಾನುವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನ್ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದವರು, ಹೇಗಪ್ಪಾ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ.
ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿ:
ಚಿಕನ್ - 1 ಕೆಜಿ
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ
ಹುರಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15 ರಿಂದ 20 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಈರುಳ್ಳಿ - 3
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ- 6 ಎಸಳು
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು
ತೆಂಗಿನ ತುರಿ
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ
ಜೀರಿಗೆ
ಚೆಕ್ಕೆ-ಲವಂಗ
ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು
ಉಪ್ಪು
ನೀರು
ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ನಂತರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ಎರಡು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆ ನಂತರ ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಂತರ, ಆಗಲೇ ಹುರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಸುಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಂತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ತಯಾರಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಲು ಇಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದ ನಂತರ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಆ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲು ಇಡಬೇಕು. ನೀರೆಲ್ಲಾ ಆವಿಯಾದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.