mangoes cause pimples dermatologist: ಕೆಲವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಗಿನಪಲ್ಲಿ, ರಸಲು, ತೋಟಪುರಿ, ಸುವರ್ಣರೇಖಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿ ರುಚಿ, ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನ ರಸ, ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಥಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಅಂಚಲ್ ಪಂತ್ MBBS, MD ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು IGF-1 ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಅಥವಾ ಮೊಡವೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಾವಿನ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಳು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾವು ಅಥವಾ 150 ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಡವೆಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಬರುವುದರ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಳುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.