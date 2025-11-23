English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರ.. ಈ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ...

ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರ.. ಈ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ...

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:16 PM IST
  • ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಚ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ
  • ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ
  • ಸುಖ-ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ

Trending Photos

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
camera icon11
RBI 500 rupee note ban
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
camera icon8
gold wastage
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಿದ್ರೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ
ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು
camera icon6
Prathyusha
ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು
ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
camera icon6
Saturn transit 2025
ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ
ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಸೂತ್ರ.. ಈ ಸೂತ್ರ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರ...

Marriage tips for couples: ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ. ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಂತೆ ಸಮನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಾರ ಅಂತಾ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ, ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಈ ಪಂಚ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿವಾಹಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಹುಡುಗನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯಾಗಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಕಾತುರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್‌  ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್‌ ನೀಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಡಯೆಟ್‌, ಜಿಮ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌.. ಅವಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ... ನನಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುಸುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ: ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ದಂಪತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲಸ ಅಥವಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವವರು ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ವಾಕ್ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕ್ಷಮಾಗುಣ: ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಮರೆತು ತಪ್ಪು ಆದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಬೇಗನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು, ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ: ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿಯರ್‌ಲೀಡರ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದಯೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ ಸಂಗಾತಿಗೆ "i love you "ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.. ಹೂ ನೀಡುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಬೇಕು.. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಶುಭವಾದರೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿ ಮಣಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಪರ್ಸನಲ್‌ ಐಡೆಂಟಿಟಿ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ತಂದುಕೊಂಡುತ್ತದೆ.

ʼಮದುವೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತವೆʼ ಅಂತಾ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಯೇ ಇರ್ತಿವಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋವು-ನಲಿವು, ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ-ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಎಂದರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಈ ಮೇಲೆ ಪಂಚಸೂತ್ರವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Marriage tips for couplesRelationship Tipsmarriage tips for husbandsmarriage tips for menmarriage tips for newlyweds

Trending News