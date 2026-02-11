English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hug Day 2026 : ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಲ್ಲ. ಅದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪುಗೆಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವಿದೆ.  

Feb 11, 2026
  • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ‘ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ’ (Hug Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದಿನ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ

Hug Day 2026 : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ‘ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ’ (Hug Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದಿನ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಳ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

Bear Hug ( ಬೇರ್ ಹಗ್)
ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ‘ಬೇರ್ ಹಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪ್ಪುಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

back hug (ಬ್ಯಾಕ್‌ ಹಗ್‌)
ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಬ್ಯಾಕ್ ಹಗ್’ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು “ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಮೌನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

side hug (ಸೈಡ್‌ ಹಗ್‌)
ಸ್ನೇಹಪರ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ‘ಸೈಡ್ ಹಗ್’. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 

London Bridge hug (ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಗ್)
‘ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಗ್’ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಪ್ಪುಗೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಮುಜುಗರ ಹೊಂದಿರುವವರು ನೀಡುವ ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Eye-to-eye hug (ಐ-ಟು-ಐ ಹಗ್)
ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಐ-ಟು-ಐ ಹಗ್’ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 

Pickpocket Hug (ಪಿಕ್‌ಪಾಕೆಟ್ ಹಗ್)
‘ಪಿಕ್‌ಪಾಕೆಟ್ ಹಗ್’ ತುಂಟತನದ ಸಂಕೇತ. ಸಂಗಾತಿಯ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Self-hug (ಸೆಲ್ಫ್ ಹಗ್)
ಇನ್ನೂ ‘ಸೆಲ್ಫ್ ಹಗ್’ ಎಂಬುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಪ. ಬೇಸರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಬಹುದು. 

Long hold hug (ಲಾಂಗ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಹಗ್)
ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು ‘ಲಾಂಗ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಹಗ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಗಾಢ ಭಾವನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಅಪ್ಪುಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ಮನದಾಳದ ಅಪ್ಪುಗೆ ನೀಡಿ.

