ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಪ್ರತಿ ಕಲರ್‌ಗೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ..

Water bottle cap colors: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ..? ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅರ್ಥವಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:53 PM IST
  • ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ
  • ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳದ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಟಲಿಯೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣವೇನು..? ಪ್ರತಿ ಕಲರ್‌ಗೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ..

bottle cap: ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮುಂತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳದ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಟಲಿಯೊಳಗಿನ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರು. ಈ ನೀರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ವಿಗ್ರಹವಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವುದು!

ಬಿಳಿ ಕ್ಯಾಪ್: ನೀಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಂತರ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಕ್ಯಾಪ್. ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ, ಈ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಆರ್‌ಒ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಳ: ಕಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನೀರು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಕ್ಷಾರೀಯ ನೀರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಇದಿ: ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈ ಹಾವು..! ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿಷಸರ್ಪ..?

ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್: ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್: ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಟಲಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ, ನೀವು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಕ್ಯಾಪ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

Water bottle cap colorsMeaning of water bottle cap colorsMineral water bottle capPurified water bottle capAlkaline water bottle

