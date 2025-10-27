ಗಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು

Is it safe to put mud on a wound: ಆಟವಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟೆಟನಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಮ್ ಟೆಟಾನಿ). ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಗಾಯದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಟನಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಟನಸ್ ನರಗಳ ಬಿಗಿತ, ದೇಹದ ನೋವು, ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗದ ಕಾರಣ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಕೀವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಸೋಂಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣ್ಣು, ಅರಿಶಿನ, ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗಾಯವು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಯವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಟೆಟನಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗವು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ, ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
