White Hair Remedies: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ ಅಥವಾ ಹೆನ್ನಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೋರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:01 PM IST
  • ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಗೋರಂಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು
  • ಗೋರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ಗೋರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡುಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಅದೂ ಕೂಡ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ..

White Hair Natural Remedies: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಲು ಜನ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋರಂಟಿ ಜೊತೆ ಅರುವಿ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ: 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋರಂಟಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಗೋರಂಟಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗೋರಂಟಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಗೋರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರುವಿ ಎಲೆ ಬಳಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ..

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಮಿಕ್ಸ್‌: 
ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರುವಿ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಹಾ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇರಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೇವಿನ ಎಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಗೋರಂಟಿ, ಅರುವಿ ಎಲೆ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.     

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

