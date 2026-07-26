Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Lifestyle
  • /Mens Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಪುರುಷರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

Mens Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಪುರುಷರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಏನದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:52 PM IST
Mens Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಪುರುಷರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026: ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ
Mirabai Chanu35 min ago
2
Task Force1 hr ago
3
Rao Ramesh1 hr ago
4
Scalp Massage for Hair Growth2 hrs ago
5
PM Modi Exam Reforms Announcement2 hrs ago