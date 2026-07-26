/Mens Hair Care: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ಪುರುಷರೇ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ

Mens Hair Care: ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ (Hair Care) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಏನದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಡಾ. ಅಪರಾಜಿತಾ ಲಂಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು:
ಈಗಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಡಾ. ಲಂಬಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ:
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೂದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಡಾ. ಅಪರಾಜಿತಾ ಲಂಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ:
ನೆತ್ತಿಯ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಕಡ್ಡಾಯ:
ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)