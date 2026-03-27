  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

Milk : ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹಾಲು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 27, 2026, 06:34 PM IST
  • ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ.. ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದೇ ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಗೆ ಧನಕಾರಕನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾದಶ.. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಟೆನ್ಷನ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

Milk curdling problem: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾಲು ಬೇಗನೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ, ಕುದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲು ಈ ರೀತಿ ಕೆಡಿದರೆ, ಅದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಚಹಾ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಕೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಾಲು ಕೆಡುವುದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಳ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಡೈರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

 ಇದು ಹಾಲಿನ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ (ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ) ಹಾಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಸರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಈ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

