Mimosa plant with miraculous medicinal: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲವು ಅದ್ಭುತಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯವೆಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ (Mimosa Pudica). ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಮಿಮೋಸಾ ಪುಡಿಕಾ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ಇದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೇರ ನಿದರ್ಶನ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಹೊಲಗಳು, ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು, ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೊಬಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಸ್ಯವಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಊತಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಸ್ಯವು ಕೆಲವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯ ಕುರಿರು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಲಹೆ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಅರಳುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಸ್ಯ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.