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ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.. ಇವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು!

ಪೇಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಚಟ್ನಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪುದೀನವನ್ನು ಪುಲಾವ್, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಪ್‌ಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 07, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:16 PM IST
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.. ಇವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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