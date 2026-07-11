/ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೊಸ ಜಾರ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

Mixer Jar Leak : ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಚಟ್ನಿ, ಮಸಾಲೆ, ಜ್ಯೂಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (Rubber Gasket) ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಚ್ಚಳ ಜಾರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊರಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರು ಟ್ರಿಕ್
ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು, ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಐಸ್ ಹಾಕಿದ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡಿ.
ಈ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಜಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಾಯ
ಜಾರ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಪ್ಪ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದರೂ ಮುಚ್ಚಳ ಜಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಹತ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲೊ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾದರೆ, ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದ ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸುತ್ತು ದಪ್ಪ ಹತ್ತಿ ದಾರ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲೊ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ.
ನಂತರ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಜಾರ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ರಬ್ಬರ್ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾರ್ನ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಜಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಈ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್/ಜಾರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.