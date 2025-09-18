mobile number facts: ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಅಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು TRAI (ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ರೂಪಿಸಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 10-ಅಂಕಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಅಂಕಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ 9, 8, 7 ಅಥವಾ 6 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು 10 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ (1 ಬಿಲಿಯನ್) ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಅಂಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದು 12 ಅಥವಾ 13 ಅಂಕೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, 10 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು +91 ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು 10-ಅಂಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು +91 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು OTP ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.