ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 5 ವಿಧದ ಮೋದಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

modak recipe for Ganesh Chaturthi: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಭವ್ಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಮೋದಕಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭಕ್ತರು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಐದು ವಿಧದ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಎಳ್ಳು ಮೋದಕಗಳು: ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೂರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಮೋದಕಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಕೇಳಬಹುದೇ?
ಮಲಾಯಿ ಮೋದಕ : ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಲು, ಕೇಸರಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ 125 ಮಿಲಿ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಕೆನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆರೆಸಿದ ಕೇಸರಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅದು ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಮೋದಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಲಾಯಿ ಮೋದಕ ಸಿದ್ಧ.
ಪೋಹಾ ಮೋದಕಗಳು: ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಮೋದಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ರುಚಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೋದಕ: ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋದಕ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋದಕಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೋದಕ: ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೋದಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.