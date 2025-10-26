ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ! ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Money found on the road: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಲವರು ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:35 AM IST
Money found on the road: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು “ಅಶುಭ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲವೇ ಸರಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಹಣ ಯಾರಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಆ ಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಸ್ತೆ ಹಣವನ್ನು “ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಅದು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳಿವು

ಆದರೆ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು “ಅದೃಷ್ಟ” ಎಂದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಶುಭಕಾರಕ. ಆದರೆ, ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

