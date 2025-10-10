English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬದಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ!

Money Plant Vastu Tips: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:10 PM IST
  • ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರ
  • ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

Trending Photos

ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon6
Powerful Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
camera icon5
Leela Chitnis
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಧಾರವಾಡದ ನಟಿ! ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಡಗಿ..
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
camera icon10
Bollywood
2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಸರೆ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬದಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ!

Money Plant Vastu Tips: ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವ ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ತವರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆಡುವಾಗ, ಅದರ ಬೇರಿನ ಬಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಸಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಖಚಿತ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Money PlantMoney Plant vastu tipsplants for Vastu

Trending News