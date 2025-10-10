ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಬದಲಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ!

Money Plant Vastu Tips: ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವ ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದರೆ, ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ತವರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದು ಮಂಗಳಕರ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆಡುವಾಗ, ಅದರ ಬೇರಿನ ಬಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಸಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
