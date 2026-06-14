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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ!

monsoon clothes: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದರೂ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 14, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:42 PM IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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