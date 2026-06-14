monsoon clothes: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದರೂ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಟಾಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸದೆ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಬರಿದಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಗಾಳಿಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಅವು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದರೂ ಸಹ ಅವು ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಬಟ್ಟಲಿನ ಕೆಳಗೆ ತಾಮ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.