/ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ.. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು!

Monsoon Electrical Safety: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋಡೆಗಳು, ದೋಷಪೂರಿತ ವೈರಿಂಗ್, ಅನುಚಿತ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೀಸರ್ಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಆಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ತೇವವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ತೇವಾಂಶವು ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇವು.
ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಸಮರ್ಪಕ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.
ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.
ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ, ತಂತಿಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ಸಾಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ಗೀಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಲಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಒಣ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನೀರಿನ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ಗೀಸರ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬಾರದು. ದೋಷಪೂರಿತ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ಲಗ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.