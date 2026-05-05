moringa leaves curry recipe: ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ.
moringa leaves curry recipe: ಈ ಕರಿಬೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆಕಾಳು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುನಗ ಎಲೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕರಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮುನಗ ಎಲೆ ಕರಿಬೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಎರಡು ಕಪ್ ಮುನಗ ಎಲೆಗಳು, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ಕು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು.
ಮುನಗ ಎಲೆ ಕರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಮುನಗ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಎರಡು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ: ಈಗ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ: ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
