English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಂಜೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

homemade mosquito repellent: ಚಳಿಗಾಲದ ಜೊತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 05:52 PM IST
  • ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದು
  • ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
  • ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
camera icon8
Sanjana Galrani
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
camera icon5
Gold
ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
camera icon6
actress Tejaswi Madivada
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಳಾಯ್ತುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!
ಸಂಜೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

Mosquito home remedy : ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸೈನ್ಯವೇ ಮನೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ನೂರಾರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. 

ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ನಿಂಬೆ ತುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 5 - 6  ಲವಂಗವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ. ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋರಂಟಿ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. zee kannada news ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಹೆಂದಿ ಅಲ್ಲ.. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು 10 ನಿಮಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Mosquito repellent plantsMosquito home remedyMosquito repellent plants indoor

Trending News