homemade mosquito repellent: ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪಾಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
homemade mosquito repellent: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಝೇಂಕರಿಸಿದಾಗ, ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಶಬ್ದವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಂಬಳಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜನರು ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ದ್ರವ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಏನು ಬೇಕು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು
ಲವಂಗ
ಮೇಣದಬತ್ತಿ
ದೀಪ
ಮರದ ಕಡ್ಡಿ
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು
ಈ ಟ್ರಿಕ್ಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 6-7 ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ಎರಡೂ ನಿಂಬೆ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದೀಪದಂತಹ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಳುವಾದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಅದನ್ನು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಹೊಗೆ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಈ ತಂತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಇದರ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.