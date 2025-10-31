English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ!

 Mosquito Repellants: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 31, 2025, 06:14 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ರೋಸ್ಮರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ

ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ!

Indoor Plants: ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಸುರುಳಿಗಳು, ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ರೋಸ್ಮರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ರೋಸ್ಮರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್
ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. 

ತುಳಸಿ
ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. 

ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು
ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಪುದೀನ 
ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಪುದೀನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮನೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.  

 

 

 
 

indoor plantsMosquito RepellantsNatural Mosquito repellantsLemongrassMint

