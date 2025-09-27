ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ!

mosquito repellent plant: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಳಕು ನೀರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇವು: ಬೇವನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ : ಈ ಸಸ್ಯವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ರೋಸ್ಮರಿ: ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೂವುಗಳ ವಾಸನೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಈ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ರೋಸ್ಮರಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ರೋಸ್ಮರಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ತುಳಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಲೆನೋವು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳುಗಳು ಓಡಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಪುದೀನ: ಪುದೀನ ಎಲೆ ಕೀಟನಾಶಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅಂಗಳ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
