Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:58 PM IST
  ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಕುಡಿಯುವ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
  ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ

ಇದೇ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್‌

Most dangerous alcoholic drinks: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 8 ಪ್ರತಿಶತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳು 40 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು!

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಗನೆ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಫುಲ್ ಕುಡಿದರೂ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎವರ್‌ಕ್ಲಿಯರ್ 190 ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮದ್ಯ  ಇದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮದ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮದ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬ್ರೂಚ್ಲಾಡಿಚ್ X4 ಕ್ವಾಡ್ರುಪಲ್ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 92 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರುತ್ತೆ..

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

