  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ.. ಇದರ ಬೆಲೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು!

ಊಟದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೇ ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು ಇವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 01:12 PM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೋ ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ

ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ?. ಸದ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಊಟದ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೇ ಅದರ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಭಾರೀ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆಯಾ?. ಹೌದು ಅಮೆರಿಕದ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ದಿ ರಿಯಲ್ ದಿಲ್ (The Real Dill) ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿತು. 

ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೋ ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ರತ್ನಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು.         

ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯ ಮೊಡೆನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಳಿ ಬಾಲ್ಸಾಮಿಕ್ ವಿನೆಗರ್, ಷಾಂಪೇನ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ವಿನೆಗರ್ ಡಿ ಜೆರೆಜ್‌ನಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಿನೆಗರ್‌ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒರೆಗಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು, ಇರಾನಿಯನ್‌ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಕೇಸರಿ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಪರಾಗ (ಸುವಾಸನೆಯ ಮಸಾಲೆ), ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬೀನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಿರಿ!

ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಗಂಡಕ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ.. ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

