most valuable human organs: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ದೇಹವು ಪ್ರಕೃತಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪವಾಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂಗ ಯಾವುದು? ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನವ ಜೀವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಹೃದಯದ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಹೃದಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಹೃದಯದ ಮೌಲ್ಯ 7 ಕೋಟಿಯಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ. ಪ್ರತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಯಕೃತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ
ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ, ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾತ್ರ ಇತರರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.