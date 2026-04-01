ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕೇ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್!..

ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶೆಕೆಯಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಸೇರಿವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಇದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೂಲಂಗಿ ಹೋಳುಗಳು, ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಚಮಚ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹೋಳುಗಳು, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೋಳುಗಳು ಮೃದುವಾದ ನಂತರ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ.
ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಒಣ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಾಲ್ಕು ಕರಿಬೇವು, ನಾಲ್ಕು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ಸಿದ್ಧ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ. ಈ ಸೂಪ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೂಲಂಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
