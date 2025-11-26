ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಈ ಕಾಳನ್ನು ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

mustard seeds hair pack: ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂದಲಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಮೆಗಾ 3 ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಪ್ಯಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕರಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
