ಸಾಯುವ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಮಾನವ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್

mystery of human death: ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "ಸಾವು" ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ? ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ? ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಎನ್ಸೆಫಾಲೋಗ್ರಾಮ್ (EEG) ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಡೆದ EEG ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು.
ಅವನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಗಾಮಾ ತರಂಗಗಳು’ (Gamma Oscillations) ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ತರಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾವಿನ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು, ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತರೂ, ಮೆದುಳಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸುಖಕರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕನಸಿನಂತೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ — ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು "ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಮೆದುಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವ ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢತೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಥವಾ ನೋವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ನೆನಪುಗಳ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.