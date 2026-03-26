ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ.. ಈಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

Best Hair Fall Treatment: ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೇ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ:
ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು:
ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದು, ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರು:
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿದಂತಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲು, ಕರ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ಅನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಲೆ ಬಾಚುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು:
ತಲೆ ಬಾಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆ ಒರೆಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು:
ಕೆಲವರು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಮಂದವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ:
>> ಕೂದಲು ಒದ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
>> ಒದ್ದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಬೇಡಿ.
>> ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.