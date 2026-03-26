ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ.. ಈಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

Best Hair Fall Treatment: ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೋ/ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 26, 2026, 04:40 PM IST
  • ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?
  • ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ..
  • ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ?

9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು 460 ಕೋಟಿ ರೂ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!
camera icon6
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು 460 ಕೋಟಿ ರೂ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ..!
Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!
camera icon6
Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
Best Hair Fall Treatment: ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೇ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ:
ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು:
ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರವೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಒದ್ದೆ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ವೀಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುವುದು, ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಸಿ ನೀರು:
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿದಂತಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!

ಹೇರ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್:‌
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಮಾಡಲು, ಕರ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇರ್‌ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನರ್ ಅನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದಂತಾಗುವುದರಿಂದ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ತಲೆ ಬಾಚುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು:
ತಲೆ ಬಾಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೋರಾಗಿ ಕೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ತಲೆ ಒರೆಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು:
ಕೆಲವರು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೂದಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಮಂದವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್‌ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಒರೆಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ:
>> ಕೂದಲು ಒದ್ದೆ ಇರುವಾಗ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
>> ಒದ್ದೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಬೇಡಿ.
>> ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

