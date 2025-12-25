ಮೆಹಂದಿ ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಬೆರಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನಾಶ.! ಶೈನ್‌ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ 

Hair care tips : ಮೆಹಂದಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು.. ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆನ್ನಾ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ, ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಹೆನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ, ಈ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆನ್ನಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಲೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು, ನೀವು ಗೋರಂಟಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೂರು ಚಮಚ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.