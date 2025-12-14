ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ...

How to stop hair fall: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಈ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಟವೆಲ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಹೇರ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)