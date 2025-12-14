English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Lifestyle
  • ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ...

ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ...

ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 14, 2025, 10:41 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ
  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
  • ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್‌ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ & ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಈ 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ...

How to stop hair fall: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಔಷಧೀಯ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಅದೇ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿರಿ. ಈ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಶವರ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಟವೆಲ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುಲಭದ ದಾರಿ...!

ಹೇರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲನ್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

