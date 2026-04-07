ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆ ತೊಲಗಿಸಲು..! ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ

Natural insect repellent tips : ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರವು ಗೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ- ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್.. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ತಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೀಟಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು... ಮೊದಲು, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ (ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ) ಕೀಟಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕೀಟಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ-ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೀಟಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.