  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆ ತೊಲಗಿಸಲು..! ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆ ತೊಲಗಿಸಲು..! ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ

Kitchen Hacks : ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು.. ಎಂದಿಗೂ ಹುಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:12 PM IST
    • ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು..?
    • ಜಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು.. ಎಂದಿಗೂ ಹುಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ..
    • ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

&#039;ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ&#039; ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್!
Ram Gopal Varma
'ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿರ' ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್!
ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೋಟೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
Nainika Anasuru
ನನ್ನ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪೋಟೋ ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
35 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್‌.. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಏನಾಯ್ತು?
35 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್‌.. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಏನಾಯ್ತು?
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
Retirement Planning India 2026
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆ ತೊಲಗಿಸಲು..! ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ

Natural insect repellent tips : ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರವು ಗೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ.. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಈರುಳ್ಳಿ- ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್‌.. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ತಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೀಟಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು... ಮೊದಲು, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?

ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.  

ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾಸನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೊಣಗಳು, ಇರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!

ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ (ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ) ಕೀಟಗಳನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಕೀಟಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ-ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೀಟಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

