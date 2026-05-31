ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಾದ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯತಲು ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವು ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳಸಿ, ಚಂಡು ಹೂವು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಘಾಟು. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹತ್ತಿರವು ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಡಿ. ಇವೆರಡು ಗಾಢವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರೂಮ್ ಪ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ, ವೈರಲ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುದೀನಾ ಇರುವ ಮೌಥ್ ವಾಶ್ ನ್ನು ನೀರಿನ ಜತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
