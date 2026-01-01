English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಎಣ್ಣೆ ಏಟಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಂಗೋವರಾ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!

Alcohol drinks hangover : ಫುಲ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ.. ವೈಟ್‌ ವೈಟ್‌ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.. ಮುಂದಿ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:10 PM IST
Alcohol drinks hangover: ನಿನ್ನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನ ಖುಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಪೆಗ್‌ ಮೇಲೇ ಪೆಗ್ಗು  ಕುಡಿದು ಜಾಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಾ..ಆದ್ರೀಗ ಅಯ್ಯೋ ತಲೆ ನೋವು ಅಂತಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಾಕಾದ್ರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ದೆ ಅನಿಸ್ತಿದೀಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್‌ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಮದ್ಯದ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್‌ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗೋವರನ್ನ ಇಳಿಸಿ  ನಾವು ಹೇಳುವ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ, ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನ ಇವುಳಿಂದ ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಫಟಾಫಟ್‌ ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಮಂಗ ಮಾಯಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ‘ಕಿಕ್‌’ 2026ಕ್ಕೆ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೌದು.. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ...ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ತಗುಲಿದೆ.. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಗಮನಕ್ಕೆಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲೆ ಮಿಂದೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಳಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಚಹಾ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಇನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಿಸಿ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಪು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ..

ಮತ್ತೊಂದು  ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್‌ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು..ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.ಇನ್ನು, ಶುಂಠಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ..ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಗ್ಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಹ್ಯಾಗೋವರ್‌ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಹ್ಯಾಗೋವರ್‌ನಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಕೊದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ..‌ ನಂತ್ರ ಫಟಾಫಟ್‌ ಅಂತಾ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್‌ ಬಂದ್ರೂ  ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರಾ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

