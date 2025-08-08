English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ..! ಅಷ್ಟು ಫವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಇದು

Snake Tips: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.. ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಬರಲ್ಲ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:05 PM IST
    • ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
    • ಹಾವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಿದೆ.
    • ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ.

ಈ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ..! ಅಷ್ಟು ಫವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಇದು

Snake repellent tips : ಹಾವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿ, ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ, ಗೇಟಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರಾಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ವಸ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಹೌದು.. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಾಸನೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇದರ ವಾಸನೆ ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ 4 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ..! ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲಾ..

ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ : ಮೊದಲು, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 3-4 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ.

