ಈ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರವೂ ಬರಲ್ಲ..! ಅಷ್ಟು ಫವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಇದು

Snake repellent tips : ಹಾವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿ, ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ, ಗೇಟಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರಾಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ವಸ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹೌದು.. ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಾಸನೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇದರ ವಾಸನೆ ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ : ಮೊದಲು, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 3-4 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಪ್ರತಿ 7-10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ.