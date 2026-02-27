English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Natural Snake Repellent Plant : ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 27, 2026, 03:39 PM IST
ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಿದ್ದಂತೆ ಈ ಗಿಡ! ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೂ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಹಾವು

Natural Snake Repellent Plant: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವೂ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಂಪಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಗಳದ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾವುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯುಧವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಹಾವಿನ ಗಿಡ' (ಸರ್ಪಗಂಧದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಸಹಿಸಲಾರವು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಬೇರು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಗೆ ಹೆದರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸರ್ಪೈನ್, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಾಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾವಿನಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಈ ಗಿಡವಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಸರದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೇರ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ! ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಬಾಸ್..

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್‌ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಇದರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ವಾಸನೆಯು ನಮಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು.

