Natural Snake Repellent Plant: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವೂ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಂಪಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಗಳದ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯುಧವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಹಾವಿನ ಗಿಡ' (ಸರ್ಪಗಂಧದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಸಹಿಸಲಾರವು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಬೇರು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಗೆ ಹೆದರಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸರ್ಪೈನ್, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಾಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹಾವಿನಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಈ ಗಿಡವಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಸರದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿಯ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಇದರ ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ವಾಸನೆಯು ನಮಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಿದರೂ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು.