ಈ ನೀರನ್ನು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಂಗಮಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿ...!

neem water benefits: ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ನೀರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 30, 2026, 10:19 PM IST
  • ಬೇವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಉತ್ತಮ

ಈ ನೀರನ್ನು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಂಗಮಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿ...!

ಬೇವಿನ ಎಲೆ ನೀರು: ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮೊಡವೆ, ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ನೀರು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಬೇವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವು ಹೇರಳವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ನೀರಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ತಾಜಾ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಬೇವಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಮೊಡವೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇವಿನ ನೀರಿನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀತ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಬೇವಿನ ನೀರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ನೀರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

