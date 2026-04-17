  • ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತಿಳಿಯಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ LPG ಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 17, 2026, 10:51 PM IST
Gas Level Hacks: ಇಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದಿಂದ ಊಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಸ್‌ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ (LPG) ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಗಿದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಗಲ್‌‌ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಖಾಲಿಯಾದಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತೇವವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ತೇವವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು. ನಂತರ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತೇವವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ತೇವವಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಭಾಗವು ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯದು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನೀವು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ತುಂಡನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಲಂಬ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಳೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ರೇಖೆಯು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಅನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಖಾಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯಾದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ತೂಕವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಖಾಲಿ ತೂಕ (Tare Weight) ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂಕವನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಚಮಚ ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಶಬ್ದವು ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಶಬ್ದವು ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

